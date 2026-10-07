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Прорыв в палеонтологии: животные могли появиться на Земле 800 млн лет назад — и это меняет всё, что мы знали о жизни

Представьте себе мир, где жизнь только начинает готовиться к одному из самых суровых испытаний — ледниковому периоду, который когда-либо охватывал Землю.

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