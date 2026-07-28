Сириус стал закрытой территорией для иностранной собственности: что изменилось после указа Путина

Иностранцам запретили приобретать землю в Сириусе: Путин включил территорию в список приграничных Иностранные граждане, лица без гражданства и зарубежные компании больше не смогут покупать или владеть земельными участками на федеральной территории Сириус.
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