Джонс – Анкалаеву: «Хочешь по-настоящему оскорбить меня? Сначала побей несколько моих рекордов»

«Магомед, ревность не принесет тебе статуса легенды, мой друг. Тренируйся усерднее, ненавидь меньше. Хочешь по-настоящему оскорбить меня? Сначала побей несколько моих рекордов», – написал в соцсетях чемпион UFC Джон Джонс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии