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test mazurok

1 подписчик
🇷🇺Жители Керчи приходят на избирательные участки для голосования на выборах

🇷🇺Жители Керчи приходят на избирательные участки для голосования на выборах Президента России Люди идут семьями, с самого утра перед участками уже были очереди.

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