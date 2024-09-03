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Донецкая группа новостей

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Кадровый голод в России могут компенсировать за счет мигрантов с высшим образованием. Дефицит кадров сейчас испытывают 42% предприятий страны. По мнен...

Кадровый голод в России могут компенсировать за счет мигрантов с высшим образованием. Дефицит кадров сейчас испытывают 42% предприятий страны.

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