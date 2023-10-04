Глава СКР поручил главному следователю ХМАО активней наказывать чиновников за нарушение прав граждан, проживающих в аварийном жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления в Ханты-Мансийском автономном округе Михаилу Мокшину активизировать работу по привлечению недобросовестных чиновников и застройщиков к уголовной ответственности при нарушении прав граждан, связанных с переселением из аварийного жилья.