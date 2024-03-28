Премьер Госсовета КНР провел переговоры с премьер-министром Нидерландов

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в среду в Пекине провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которых заявил о готовности Китая содействовать здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений.