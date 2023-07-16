Над морем в Севастополе силами РЭБ подавили ещё один БПЛА

Ещё одни беспилотник пытался атаковать Севастополь.фото: vk.com/mil--> Ещё одни беспилотник пытался атаковать Севастополь, но был подавлен подразделениями радиоэлектронной борьбы над морем, сообщил 16 июля губернатор города Михаил Развожаев.