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  • Галина Чужая
    С какого перепугу??  И из каких средств? У них что в бюджет города было заложено? Если нет то из каких средств они со...Смольный заплатит...
  • Нина
    Смольный прогнулся ниже плинтуса. ПОЗОР Питеру!!!!Смольный заплатит...
  • ВераВерная
    Т.е.тех, кому на честь страны плевать, мы ещё и наградим? Даааа, это сильно, это от души(((Смольный заплатит...

В Вашингтоне и Сеуле просчитывают стратегический для себя урон от визита В. Путина в Пхеньян

В Вашингтоне и Сеуле просчитывают стратегический для себя урон от визита В. Путина в Пхеньян

Россия способствует мирному объединению двух корейских государств в единой стране, свободной от иностранного военного присутствияО значении тех или иных контактов на высшем уровне можно судить не только потому, что думают об этом сами их участники, но и по степени озабоченности тех сторон, которые враждебно к ним настроены.

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