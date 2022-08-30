Топ лучших британских поп-певиц в истории музыки

Мы знаем много американских певиц, которые стали иконами своего жанра и времени – их целое многообразие: от Ареты Франклин и Дженис Джоплин (Aretha Franklin and Janis Joplin) до Мадонны и Бритни Спирс (Madonna and Britney Spears) Мы даже знаем много шведских исполнительниц, ставших голосами поколения (причём не одного) – одни только Агнета Фэльтског (Agnetha Feltskog) с Анни-Фридой (Anni-Frida) из ABBA чего стоят?! Но когда речь заходит о наследии Великобритании, мы почти бессильны… Безусловно: Англия подарила нам много достойных рок-групп, включая Великую четвёрку «The Beatles», и не меньше культовых исполнителей мужского пола – Джефф Линн, Род Стюарт (Jeff Lynn, Rod Stewart), тот же Леннон (Lennon), в конце концов.