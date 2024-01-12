82-летнего россиянина выдворили из Латвии из-за угрозы нацбезопасности

82-летний гражданин России, директор представительства Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) Борис Катков по решению главы МВД Латвии признан угрозой нацбезопасности и «приговорен» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.
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