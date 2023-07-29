Закон и Порядок

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"Абрамсы" готовы к отправке". Где они воевали раньше и сколько их жгли

"Абрамсы" готовы к отправке". Где они воевали раньше и сколько их жгли

Издание Politico, ссылаясь на секретные планы Пентагона, сообщило, что американские танки "Абрамс"(все 8 штук) поступят на Украину уже в сентября.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну а можно же их уничтожить при пересечении границы . Причём так , что пол-состава на Польской территории , а половина на хохлятской . Дабы доказательства налицо
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10 час.
A
Antanas
США отдаёт старьё.👍👍👍👍👍.
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8 час.
лл
лина любимцева
Старье, это понятно. Но некоторых наших ребят могут убить. ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!
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3 час.

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