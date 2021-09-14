автор - Спорим, врут? Взлетят ли, наконец, лайнеры, сделанные не за океаном, а у нас? Во всём виноват, оказывается, не Чубайс, а Путин! И Советский Союз он развалил, и Леонида Кравчука к власти привёл, и авиацию уничтожил… «Позор российской авиации — в небе над нами бразильские самолёты! Взлетят ли, наконец, лайнеры, сделанные не за океаном, а у нас?» задается вопросом на сайте «Свободная пресс» Маргарита Нифонтова и продолжает: «Проводятся одно за другим совещания при президенте РФ.