Медвежий угол

36 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    А что вам не нравится? Да практически, что было в СССР, то и сейчас, голодный никто не ходит, а остальное по способно...Во всём виноват, ...
  • Владимир СВ
    ну да ... если бы не Путин ?? Да в те времена 2000-2008г.г.когда примаков со своей командой разогнали экономику, ..Да...Во всём виноват, ...
  • НС
    из всего что было,такие как ты ничего хорошего не помнят. Скорее всего ты и не жил тогда и про "Талоны, очереди и деф...Почему Путин так ...

Во всём виноват, оказывается, не Чубайс, а Путин

Во всём виноват, оказывается, не Чубайс, а Путин

автор - Спорим, врут? Взлетят ли, наконец, лайнеры, сделанные не за океаном, а у нас? Во всём виноват, оказывается, не Чубайс, а Путин! И Советский Союз он развалил, и Леонида Кравчука к власти привёл, и авиацию уничтожил… «Позор российской авиации — в небе над нами бразильские самолёты! Взлетят ли, наконец, лайнеры, сделанные не за океаном, а у нас?» задается вопросом на сайте «Свободная пресс» Маргарита Нифонтова и продолжает: «Проводятся одно за другим совещания при президенте РФ.

Вернуться к статье
7910
Обсудить
Я Руслан
Все они не причём, и Чубайс и Путин и Горбачев, и Ельцин, список длинный .... Проблема в другом, и мы живём в ней..
Олег Самойлов
А в КАКОЙ проблеме мы живем? В той, что сейчас НЕ социализм?
Лариса Шемисова
А что вам не нравится? Да практически, что было в СССР, то и сейчас, голодный никто не ходит, а остальное по способностям.
Николай Зайчиков
Во всем виноват президент России , который у власти уже 21 год . И очень интересно почему только спустя 21 год он озаботился Российской авиацией и почему того же Чубайса посадил из одного теплого кресла в другое , а не на нары.
Ritchie Blackmore
чубайс сам кого хочешь посадит... Грабит Россию под надёжным прикрытием. А боты всё ждут, когда гарант "посадит" своего давнего сослуживца. чубайс не просто чубайс...
Владимир СВ
МС -21 делаем с 11-го года ... а воз и ныне там обещают к 2024г. Суперджет... ??? на нем боятся многие летать .. ** Слова важнее дел **???
Александр
А многие вообще боятся летать. МС-21 проходит лётные испытания,а не "воз и ныне там"." Суперджет" хороший самолёт , страхи дураков пусть с ними и остаются.
Иван
Но ведь в чём-то и Чубайс виноват?
Ирина Котельникова
Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Можно сколь угодно долго рассуждать о том, почему все это не делалось 30 лет назад, рассказывать, объяснять и доказывать, все равно те кто ничего не хочет видеть и слышать так и будут повторять как попугаи, виноват Путин. То что Путин богатства страны выцарапывает из частных владений практически силой, никто не видит. То, что те же самые коммунисты принимали практически американскую конституцию в 90-х годах, тоже Путин виноват. То что мы не хотим работать, а только мечтаем как бы сорвать где нибудь куш, можно даже при продаже страны, тоже он виноват. А вот интересно, если предположить что пришли к власти опять коммунисты, у которых спонсор Сорос и спонсирует он совсем не наше прекрасное будущее а кончину нашей страны и нас всех вместе с ней, тогда кто будет виноват? Тоже Путин?
Владимир СВ
**Буквально выцарапывает ** Хе хе и ха ха Вам бы повнимательнеее быть прежде чем эту хрень гнать ... Или вам заплатили ?? ** Сорос спонсирует коммунистов ** - да Соросу это в страшном сне не приснится . чтобы коммунисты пришли к Власти.. Извращенность Ваша зашкаливает ..
Николай Зайчиков
Ирина , у нас президентская страна и президент отвечает в стране за все , как и за хорошее так и за плохое . Были бы президентом вы то эта ответственность легла бы на ваши плечи.
Ritchie Blackmore
Ирина не в курсе этой простой истины. Рассуждает о том, в чём абсолютно не разбирается. Кумушка-"электорат"
amv07
да соросу пофиг кому суживать деньги. миллионенеры, а возможно и миллиардеры коммунисты не побрезгуют взять если дадут, но для этого не только просить, но и отдавать взамен поболее. Сталин с большевиками, так же не стеснялись у мирового капитала занимать и к Мировой Войне все равно оказались неготовы. не смотря на СССР, он всё таки внушительней для Партнёров был.
Ирина Котельникова
Скорее это Вы не в курсе и живете в мире где все плохо и все виноваты кроме Я
Ritchie Blackmore
И Вы "воду льёте" как на прямой линии. Почитайте Ваши "вирши" - всё под копирку, всё по шаблону. Примитив полнейший и отсутствие понимания реальности. "Ходить кругами" Вы научились, но от этого знаний по теме у Вас не прибавилось.
Ritchie Blackmore
" У коммунистов спонсер Сорос..." Вы сами эту смешилку придумали или подсказал кто потехи ради или по своему скудоумию?
amv07
а что не брали, да многим из них кому на хвост наступят не только в "Сибирь", но и на запад ноги делали и делают?
Ritchie Blackmore
Вы сами поняли сказанное Вами?
Александр Рожков
Вот именно, ни кто не видит, ибо нельзя видеть того, чего нет.
amv07
мне это понятно и давно, а почему Вы это не видели и не понимаете, вопрос.
Ritchie Blackmore
Что Вам понятно?
amv07
что списывать не хорошо а учения всяких хитрых ребят обычно или заказ или показуха..
Владимир СВ
Вы перепутали ЕдРотов продавших ВСЁ с КПРФ
amv07
да пофиг, главное Армия и Флот что бы живы были, а народ жить будет.
Ritchie Blackmore
Вы на самом деле ничего не понимаете, да?
Владимир СВ
Вот также и в СССР рассуждали ... и надорвались в гонке вооружений .. А развалили Страну ИЗНУТРИ ... и никакая Армия и Флот не помогли ..
Олег Самойлов
Эта бридьжьга блядоморова - камуноизд! Как и ирга-камуняга! Они все - одно говнище!
amv07
Время покажет, а СССР так быстро распался из-за предательства Верхушки разной масти, в том числе и гордыни, именно не гордости, а гордыни.
Олег Самойлов
вовадьжьга! Ты это о чем? КТО и ЧТО продал? Камуняги с момента узурпации власти продавали все из страны, начиная с мелочеки и заканчивая СТРАНОЙ!
Олег Самойлов
Страну КТО изнутри развалил? Какая пртия руководила в стране?
Владимир СВ
Слышь ОЛЬЖАГА .. Вот ты вступал в КПСС ради карьеры ... ты же сам об этом всем пишешь ??? Вот такие **коммунисты - карьеристы ** как ты и развалили СССР .. Причем тут те коммунисты которые ВЕРЯТ в Социализм???
Александр
Нынешние коммунисты только по названию.Чего их Соросу бояться? Если бы не Путин,расплатилась бы Россия с долгами? И делила бы 5 место с Германией по ВВП?
Александр Нагоров
Александр
https://ss69100.livejournal.com/4694745.html
Александр Нагоров
Руководила не партия. От её имени руководили те, кто разваливали страну и сейчас у руля. Вот эти и разваливали + Горбачёв, Ельцин, Гайдар, Александр Яковлев. Теперь валят с больной головы на здоровую. Не КПСС, а те проходимцы, которые вступали в КПСС ради карьеры и быстро "переобулись". Когда говорят, что КПСС развалили коммунисты, нужно уточнять: не коммунисты, а члены КПСС, пробившиеся в КГБ, партийные органы, СМИ, идеологические структуры. Как бы они не прятали партбилеты их помним.
Александр Нагоров
Я всегда узнаю бывших членов КПСС по их антикоммунизму. Чует кошка, чьё мясо съела. И не говорите, что Вы были не членом КПСС а диссидентом. Не поверю. Только бывшие члены КПСС и диссиденты ненавидят идеи, составлявшие основу СССР и ненавидят советское прошлое. Только к Победе в Великой Отечественной войне, одержанной СОВЕТСКИМ НАРОДОМ, под руководством КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ и ТОВАРИЩА СТАЛИНА, примазываются.
Владимир СВ
ну да ... если бы не Путин ?? Да в те времена 2000-2008г.г.когда примаков со своей командой разогнали экономику, ..Да еще теракт в Америке поднял на запредельные 150баксов за баррель нефти ГРЕШНО было бы е рассчитаться с долгами... и Это НЕ заслуга Путина , как Вы везде все считаете только ЕГО заслугой. .. Посмотрел бы я сейчас как он рассчитался бы с долгами. Пятое место с Германией ?? Это притом как СССР был вторым всегда ???
Владимир Бурмистров
Почему только сейчас "озаботились гражданской авиацией"? Потому что сначала нужно было воссоздать военную и не только авиацию, но и всю военную промышленность, что и было сделано. А гражданскую авиацию загубили нынешние оппозиционеры, которые в своё время получили миллионные взятки за лизинг боингов и аэрбасов.
Владимир СВ
Надо же ... как вы умеете извращать ... **промышленность уничтожали сегодняшние оппозиционеры **- Это кто Набиуллина ??Кудрин??Греф?? ?? чубайс ?? Гайдар??
Александр Нагоров
Потому, один из членов путинской команды, господин Греф, с 2000 по 2007 гг. возглавлявший Минэкономразвития считал, что выгоднее Боинги покупать, чем свою авиацию развивать. И развитие гражданской авиации не мешает развитию военной. Это Греф оппозиция? Кто организовывал лизинг Боингов? Греф, между прочим 7 лет российской экономикой рулил. https://www.aviaport.ru/digest/2003/03/19/47379.html
Александр Нагоров
Ещё одна ссылочка про того, кто уничтожил российское гражданское авиастроение. Любимая манера пропутинских агитаторов валить с больной головы на здоровую. Мало кто вспомнит, а того кто вспомнит ором троллей заглушат. https://www.alebedev.ru/archive/61/63/gref-na-dushu.-ministr-ekonomicheskogo-razvitija-protiv-podderzhki-rossijskogo-aviastroenija/
Андрей Павлов
Ну что 20 лет назад он ничего сделать не мог, вполне понятно - не было у него достаточного потенциала. Но то, что он и через те же 20 лет держит на знАчимых должностях таких одиозных личностей и откровенных прозападников, как Греф и Чубайс (да и Набиуллина из той же когорты), уже как-то не очень. Ну да, друзья-соратники по питерской мэрии, но ведь еще и Россия есть.
Ritchie Blackmore
Совершенно верно. Достаточно вспомнить кто именно назначил гаранта на смену ельцину. И всё. Больше ничего не нужно. Я про разумных. Боты не в теме или намеренно врут.
Александр Иноземцев
"...он и через те же 20 лет держит на знАчимых должностях таких одиозных личностей и откровенных прозападников, как Греф и Чубайс". ============================================================== :-) Уточните, пожалуйста, на каких "...знАчимых должностях" трудятся Греф и Чубайс в 2021 году 😄😁😂
Владимир СВ
Чубайс занимает должность ( на данный момент) спецпредставителя Президента по связям с Международными организациями... , если Вы считаете эту должность НЕ значимой , значит вы не хотите понимать сущность этой должности ... (понимаю вы сейчас потребуете чтобы вам разжевали... не буду ибо Вы НЕ хотите ) Греф занимает одну из самых ответственных должностей - Председатель Совета директоров ПАО СБЕР . Можно было бы посмотреть предыдущие должности этих ..г... И поверьте они и далее будут при должностях .... и не надо народу впаривать , что эти люди сейчас НИЧЕГО якобы не значат в политике Власти.
Александр Нагоров
Греф - глава Сбербанка, крупнейшего ГОСУДАРСТВЕННОГО банка РФ. До 2007 года возглавлял Минэкономразвития. Чубайс сначала разворовывал РАО ЕЭС, когда совсем развалил и начались аварии, его пересадили в кресло руководителя РОСНАНО. После кучи коррупционных скандалов в РОСНАНО его сняли с этой должности. И Путин пересадил его в очередное кресло: Спецпредставителем Президента по работе с международными организациями. Слава Богу а уж опыта работы на иностранные державы у Чубайса достаточно.
Ritchie Blackmore
Ба! Знакомые все лица. 1990-1996 годы, Санкт-Петербург. Мэр – А.А. Собчак 1-й зам. Мэра – В.В. Путин Помощник 1 – го зама мэра по внешним связям – Д.А. Медведев Экономический зам. Мэра – А.Б. Чубайс Управляющий имуществом города – Г.О. Греф Председатель Комитета экономики и финансов мэрии – А.Л. Кудрин Сотрудники мэрии – Нарышкин, Зубков, Миллер, Мутко, Чуров… Отличная компания.
amv07
и все "вышли" из КПСС как же так то, Рок какй-то :)
Александр Рожков
И все ни когда не были коммунистами. И КПСС не была коммунистической партией. И это ясно, как белый день.
Андрей Павлов
И вся в шоколаде. До сих пор.
Ирина
Постсоветский период доказал ,что все эти "прозревшие " в Перестройку члены КПСС кардинально отличаются от коммунистов ,которые никогда не предавали свою партию ,СССР и советский народ ,и совершенно одинаковые с тупыми ,никчемными ,алчными ,паразитическими ,ментально озлобленными ,трусливыми врагами коммунистов ,с которыми они 30 лет после захвата СССР хором трусливо скулят ,что они все "ни при чем " к их Перестройке ,расчленению ими СССР ,к тому ,что они сотворили за 30 лет после захвата ими СССР .
amv07
так же как и современные, Фантазии на почве якобы понимания дел в этом вопросе всё таки удел верящих в это "Чудо".
amv07
каких 30 лет берите раньше и не ошибетесь, да коммунисты любой масти друг другу глотку рвали и будут рвать, а особо счастливых могли и ледорубом, не могли и скорее никогда они между собой не договорятся, возможно только на короткое время в историческом понимании.
Александр Нагоров
И все ненавидят коммунистов и коммунистические идеи. Мажет они никогда и не были коммунистами, а были просто ЧЛЕНАМИ.
Александр Нагоров
Да, уже в 70-х годах, в КПСС вступали исключительно ради карьеры. Я знаю только одного человека, который вступил из идейных соображений. Коммунисты по убеждениям в КПСС не вступали, так как там заправляли ОНИ. Перерождение началось с Хрущёва, когда проходимцев у власти перестали не только расстреливать и сажать, но и снимать с должностей.
рафкат муратов муратов
Коммунистами они действительно не были, а были приспособленцами и членами.
Александр Нагоров
Коммунисты служили людям. Коммунисты первыми бросались в бой за свою страну. Именно коммунисты, точнее народ под их руководством Построили Великую страну СССР. И это не по нраву лжекоммунисстам, которые сейчас у власти. Поэтому они исключили из школьной программы "Как закалялась сталь" и "Повесть о настоящем человеке". Книги о коммунистах и ввели книги предателя Солженицына. Поэтому бывшие перевёртыши из КПСС, к которым, скорее всего принадлежите Вы так активно льют помои на коммунистов. Хотят спрятать свою гнилую сущность.
Олег Самойлов
Ну-ка, насчет "великой" страны подробнее! В великой стране нселение нищим быть ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОЖЕТ! А в СССР 95% населения находилось за чертой НЕ бедности, а нищеты!
Наталья Андросова
Непотопляемые
Сергей Росси
Да ответ в сущности в этом анекдоте "Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули! Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули! Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули! Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой Экс.. Смотрят на всё это. Инженер директору: - А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
Валентин Щербаков
Давно пора могучую шайку изменника и прохвоста Гайдара отправить подальше в небытие, вслед за Немцовым, а то все лепят горбатого в СМИ.
Олег Самойлов
Ой! КАКИЕ камуняги у нас умные! И КАКОЙ дурак Путин! И ведь подумать-то проблемно, что в РСФСР промышленности НИКАКОЙ НЕ было, кроме добывающей и сборочной, а то, что производилось из числа комплектующих, то было ли востребовано "братьЯмЕ" бывших соцстран и республик? А ИЗ чего собирать продукцию сборочным предприятиям, если "братские" республики и страны отказались поставлять комплектующие? Сейчас камуноизды взвоют, что вот в СССР всё делалось! Угу! Соглашусь! Вот только мне интересно, а ПОЧЕМУ это вдруг некто Ельцин, а позднее и Путин с Медведевым пытались удержать в одной обойме Украину, Белоруссию и Россию? А еще некоторым ушлепкам разъяснять надо, почему некоторое время назад странным образом начался "Протонопад"? А ведь КАКИЕ онЕ все ХрамАтнАИ и умелАИ! Им как раз и работать президентами! Они ж у нас специалисты величайшего уровня! Камуноизды показали, КАК надо страну в жопу загонять! 74 года в жопу страну засовывали! НЕ получилось! Сейчас хотят повторить!
Александр Нагоров
Александр Нагоров
Хозяйство СССР было общее. Делить промышленность по республикам бессмысленно. Раздел СССР обрушил экономику всех бывших республик.
Олег Самойлов
БОльшей тупости, как привести эту шпаргалку из книжонки про поллитрэкономику социализЬма, НЕВОЗМОЖНО! В этой шпаргалке найди мне, сколько и чего произведено ДЛЯ народа, конкретно ДЛЯ населения! Ткани? Людей не смеши! Обувь кожаная? Ты в советской обуви много мог проходить? Да и обувь ли это была? Как-то одна женщина, которая работала при СССР на одной из фабрик обувных, писала, что там был целый отдел на предприятии по ликвидации неликвида! А неликвид порой достигал 90 и БОЛЕЕ процентов от выпуска! Отгрузили по плану в магазины обувь, провалялась эта "обувь" в магазинах полгода, год, второй, ее возвращают на фабрику. Вот, нашел, дабы не быть голословным! Читай: СЕНСАЦИЯ! НАС НАУЧИЛИ УДИВЛЯТЬСЯ ТОМУ,ЧТО ПРИ СССР СЧИТАЛОСЬ НОРМОЙ.......... https://super-nep.ru/blog/43469032315/Sensatsiya!-Nas-nauchili-udivlyatsya-tomu,chto-pri-SSSR-schitalo?mid=C8C0E8D2E95E4ACA2912AACCAD72F62B&comments_ids%5B0%5D=42136523294#42136523294 Татьяна Иванова9 марта, 16:41 Фабрика на которой я работала (в начале 80-х)- производила обувь. Мужскую, женскую и детскую обувь. Кожаную. Даже модельную. Работали в две смены, а зачастую и в выходной (с привлечением всех служащих) -для выполнения плана. Но удивительным было то, что вся она возвращалась торговыми базами обратно, по причине плохого качества. Вся. Иногда 90%. Но редко. Возвратом были забиты все подсобные помещения и даже клуб. А потом обувь уничтожали. Какую-то часть разбирали (подошву использовали ещё раз) ,а остальное рубили (была даже такая должность -рубщик обуви), и вывозили на свалку. Делалось это комиссионно, а т.к. я была начинающим юристом и занималась непосредственно рекламациями -меня включали в такую комиссию. Вот убей бог, до сих пор не понимаю, ЧТО ЭТО БЫЛО (4 года я в этом принимала участие) и за что мы все (порядка 300 работников фабрики) получали зарплату)) А вот холодильник Орск, которому на днях 40 лет будем праздновать, прекрасно служит мне на даче и ,судя по его боевому настрою, ещё лет 10 продержится. Так что, не все так однозначно,и было и есть. И да, здание фабрики нашей снесли. Может так ей и надо? Вот тебе еще про самое распрекрасное общество мира пример: " Сергей Андреев29 сентября, 12:33 Откуда берётся эта хрень, о том, что Советский Союз "успешно функционировал"? Если бы успешно функционировал, существовал бы до сих пор. Успешно изображал успешное функционирование - это да. И не мог успешно функционировать. В принципе. Ибо, ты был хороший человек, и к тебе хорошо относились, если соответствовал "трём Б" - беден, болен, бездарен. И в соответствии с китайской поговоркой, "выдающиеся гвозди забивают молотком". Прекращайте плести эту чушь несусветную о "прелестях социализма" и плановой экономике. Для дегенератов годится. https://aktteva.ru/blog/43610996326/Sekta-SSSR?nr=1&mirtesenKey=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1NzQxNjAwMTQsInNpZCI6Im4lMkJMTHg0ek9QbjVLTXBSWEgxaUppN1ZKeEdPbGliZDMzREl5Q3FpNEt3SSUzRCIsInN1YiI6IjEyOTg3Nzg3MSJ9.SZ8MS3rnyAhP8ciy0SfO35rxzw5U4Qjhanu9Kx6qGFg&comments_ids=42745383668&utm_referrer=mirtesen.ru#42745383668 Поочитал? Заметь, это НЕ я, антиисоветчик, пишу! Это пишут люди, мне АБСОЛЮТНО НЕЗНАКОМЫЕ! И таких примеров я тебе могу привести ТЫСЯЧИ! Примеров о жизни в СССР, а НЕ лозунгов!
Олег Самойлов
Верно пишешь! Только вот подскажи мне, ПОЧЕМУ экономика страны была построена именно ТАКИМ образом?
Ritchie Blackmore
машка самойлова также ненавидит коммунистов, как их ненавидели фашисты и бендеровцы. Подобные ей были у немцев в услужении... Не всех этих самойловых перестреляли и перевешали. А жаль.
amv07
так это было страшное соревнование кто быстрее станет супер человеком будущего, а народы от этого страдали.
Олег Самойлов
камуноиздная блядь ирга-камуняга из игнора тявкает! Ты не просто идиотка, но и идиотка с привеском долбоебины! Когда ж ты, блядь какмундистическая, соображать начнешь-то?
Олег Самойлов
Еще одна прошмандовка камунздическая выскочила - бридьжьга блядоморова! И тоже из игнора тявкает! Ну, бля, чтои следовало дрказать - камуниздятина и ЕСТЬ камуниздятина! И иного тут больше НИЧЕГО НЕ скажешь!
рафкат муратов муратов
ДО ЧЕГО ЖЕ ПРОТИВНИКИ КОММУНИЗМА И СТОРОННИКИ ЕДРОСНИ ТУПЫЕ И ПРИМИТИВНЫЕ, ДАЖЕ НЕ ЖАЛКО ВАС ТУПОГОЛОВЫЕ.
Ritchie Blackmore
При встрече с самойловыми, нужно обязательно бить их чем попало.
Олег Самойлов
бридьжьга блядоморова само не может бить Самойлова, хило созданьице пьяной прошмандовки, угу, бридьжьга?!
Владимир Иванов
Путин работал вместе с Чубайсом. В той же команде, у них был один начальник, и делали они одно дело. Ну...ФСБ как наследница КГБ-МГБ-НКВД-ЧК несет, пожалуй, главную ответственность за пресловутый развал Союза. Партократия и они-вот, кто развалил. Но никак не Чубайс. И только полный идиот может ставить вопрос таким образом. Во всём виноват Чубайс или во всём виноват Хрен лысый. Это читать даже всерьез невозможно. Такие заявления. Путин создал тоталитарно-криминальную антигуманистическую, античеловеческую, антиправовую и антигосударственную систему, которая нанесла уже ущерб, который и сосчитать даже трудно. Ущерб огромный. Это тоже факт неопровержимый. Вред, который оценить нельзя.
amv07
да же в вопросе нейтралитета интересны факты, какой ущерб с 1996 года по сегодня в цифрах или конкретных примерах Ваши доводы, кроме пенсионного возраста, что ещё..
Александр
Если нельзя оценить,о чём плач ведёте?
Александр Нагоров
Путин и Чубайс - одна банда. В этом секрет возвышения Путина и непотопляемости Чубайса.
Леонид
К.Г.А.М.
Ritchie Blackmore
Опять остервенелая Маня самойлова, очень похожая на бешеную гиену, выползла из своей помойки. Пена из пасти так и брызжет. Пристрелить её за счастье! "... Дело к вечеру. Смеркалось. Фонари стоят. Маня в хату постучалась, Сама не своя. Платье тоже, в цвет горошек, Да косынки шелк. "Я вернулась, здравствуй, Леша, Милый корешок!"

Картина дня

наверх