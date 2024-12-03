Россия в октябре нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз

При этом годовой рекорд так и не был побит Россия в октябре в сравнении с предшествующим месяцем нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз — до 10,17 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства.
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