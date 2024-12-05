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Петербургский дневник

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Беглов подписал постановление о покупке помещений для культурного центра «Красногвардейский»

Беглов подписал постановление о покупке помещений для культурного центра «Красногвардейский»

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Губернатор Александр Беглов утвердил постановление правительства Петербурга, касающееся бюджетных инвестиций для приобретения нежилых помещений в государственную собственность.

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