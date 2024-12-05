Беглов подписал постановление о покупке помещений для культурного центра «Красногвардейский»

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного Губернатор Александр Беглов утвердил постановление правительства Петербурга, касающееся бюджетных инвестиций для приобретения нежилых помещений в государственную собственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии