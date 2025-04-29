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Закон, порядок, государство

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Военные священники ЦВО впервые доставили благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения СВО

Военные священники ЦВО впервые доставили благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения СВО

Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне праздника Воскресения Христова. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны, в том числе в Россию.

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