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salekhard.online

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На Ямале завершилась патриотическая акция «Мы рядом»

На Ямале завершилась патриотическая акция «Мы рядом»

Мероприятия проходили в честь Года героя на Ямале и Года Защитника Отечества. В течение двух недель было проведено 30 уроков мужества для школьников, 20 встреч с семьями участников специальной военной операции и возложение 500 красных гвоздик в память о россиянах, исполнявших служебный долг.

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