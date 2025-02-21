На Ямале завершилась патриотическая акция «Мы рядом»

Мероприятия проходили в честь Года героя на Ямале и Года Защитника Отечества. В течение двух недель было проведено 30 уроков мужества для школьников, 20 встреч с семьями участников специальной военной операции и возложение 500 красных гвоздик в память о россиянах, исполнявших служебный долг.