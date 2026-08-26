НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

114 подписчиков

Частных домов в России строят меньше, но Татарстан держится в тройке лидеров

Частных домов в России строят меньше, но Татарстан держится в тройке лидеров

В Татарстане в первом полугодии 2026 года ввели 1,4 млн кв. м индивидуального жилья. Республика заняла третье место среди российских регионов по объему введенного ИЖС, уступив Московской и Ленинградской областям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии