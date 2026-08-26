Частных домов в России строят меньше, но Татарстан держится в тройке лидеров

В Татарстане в первом полугодии 2026 года ввели 1,4 млн кв. м индивидуального жилья. Республика заняла третье место среди российских регионов по объему введенного ИЖС, уступив Московской и Ленинградской областям.
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