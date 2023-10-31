Квартиру Зеленского в Крыму продали с молотка: На что потратят 44 миллиона

Крымские власти решили направить деньги с продажи квартиры украинского лидера на нужды спецоперации.Накануне в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма продали квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского.
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