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Царьград

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США переключаются на "экономический день Д" против Ирана вместо войны

США переключаются на "экономический день Д" против Ирана вместо войны

По данным СМИ, Вашингтон и Тегеран достигли негласного соглашения о прекращении огня, но Белый дом намерен усилить финансовую блокаду, чтобы изолировать Иран.

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Игорь Кузнецов

Нестабильная ситуация в Ормузском проливе с готовностью США вернуть в практику "морские призовые суды", чтобы задерживать нефтяные танкеры и обращать их грузы в доход казны. Призовые суды по сути - специальные трибуналы, которые устанавливают законность захвата судов и грузов противника во время военных конфликтов.
И чем тогда ответит Иран? А ведь Рубио уведомил союзников, что "удары возобновятся только в случае провокации со стороны Тегерана".