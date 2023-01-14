Военное обозрение

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Верховный суд Бразилии рассмотрит роль экс-президента страны в недавних погромах

Верховный суд Бразилии рассмотрит роль экс-президента страны в недавних погромах

Как сообщает CNN Brasil, экс-президент Бразилии Жаир Болсонару стал фигурантом дела, связанного с недавними погромами в столице страны городе Бразилиа.

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