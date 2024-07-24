С начала года 50 предприятий Крыма получили поддержку на 343,7 миллионов рублей

За первое полугодие 2024 года Региональная лизинговая компания (РЛК) Республики Крым заключила 50 договоров финансовой аренды на сумму 343,7 миллионов рублей, сообщает министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко.
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