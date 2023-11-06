«Новые кадры». В Сети показали, как непогода бушует в Приморье

Пришедший в Приморье циклон буквально «затопил» не только Владивосток, но и другие районы края. С самого раннего утра жители делятся кадрами в Сети: падают деревья, машины уходят под воду, сносит заборы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на соцсети.