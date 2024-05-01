ИИ поднимает доходы не только компаниям, но и целым странам — ВВП Тайваня пок...

ИИ поднимает доходы не только компаниям, но и целым странам — ВВП Тайваня показал максимальный рост с 2021 годаНа Тайване сосредоточены не только передовые предприятия компании TSMC, но и производственные мощности по сборке серверных систем, которые активно используются в сегменте искусственного интеллекта.