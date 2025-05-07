Морпехи 810-й бригады проводят работы по усовершенствованию FPV-дронов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север» проводят работы по усовершенствованию и модернизации FPV-дронов для выполнения боевых задач.
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