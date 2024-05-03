Новость о падении выручки на 4 % компания Apple подсластила заявлением о выкупе акций на $110 млрдЕщё задолго до публикации квартального отчёта Apple аналитики обсуждали снижение спроса на iPhone в Китае, и официальная статистика показала, что выручка от реализации смартфонов этой марки в целом упала на 10 %.