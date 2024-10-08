В США заявили о способности Маска повлиять на исход президентских выборов

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск планирует выступить с предвыборной агитацией за кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в Пенсильвании — колеблющемся штате, который, вероятно, повлияет на исход выборов в США.
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