Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе продолжат свое сотрудничество. Их новой совместной работой станет адаптация научно-популярной книги Дэвида Гранна «Пари: История кораблекрушения, мятежа и убийства» (The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder), которую издадут в 2023 году.