«Самый гуманный?»: Суд вынес приговор четырём мигрантам, забившим насмерть 20-летнего футболиста. Справедливо?

Понятие правосудия очень редко ассоциируется у людей с понятием справедливости, зато гуманность суда известна всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ирина Роднина - гордость и краса партии
- Дети мигрантов осквернили памятник: отрывали таблички с именами погибших, прыгали по мемориальным плитам. Что было родителям?
- Мужик в метро дал «леща» мигранту, который пил, кричал и угрожал ему. Мигрант заорал:«Менты! Идите сюда!» Полиция пришла и... увела дебошира
Свежие комментарии
- «И за это ты опят...
- «И за это ты опят...
- «И за это ты опят...
А родным и близким искренние соболезнования т к очень хорошего парня потеряли
Просто общество подонков и трусов, в большинстве своем только тявкают с дивана, а защитить или вызвать полицаев и этого не могут. Бессердечное общество стало. Единицы достойных называться ЧЕЛОВЕК.
Пожизненное всем, а лучше расстрел.
По телевизору смотришь, трубят, что мы едины. С кем едины ? Получается партии и правительство едины с мигрантами- убийцами., если они отделываются лёгким испугом ? Они ещё сколько раз будут перетягивать на себя заботу наших судов. А хорошего парня, НАШЕГО парня НЕТ, у родителей сына нет, у девушки не будет мужа, наша страна из-за таких убийц не поднимет рождаемость НАШИХ детей. Скоро из-за таких ..... не будет ничего НАШЕГО.
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
смерть преступникам
Смерть за смерть, Убили пусть тоже это получают. Не зависимо какой национальности. Тогда бы боялись. А так другие видят, и продолжается этот беспредел. А так то посмотреть, все эти т..и призывного возраста, если у них уже есть гражданство, почему они не на СВО, а ходят табунами когда наши защищают нашу родину и нас? Получил гражданство или вырос до военнообязанного- всех на СВО, доказывать лояльность за свое гражданство, либо лишать гражданства и на историческую родину поднимать там экономику.
нужна смертная казнь за такие преступления
У нас в прокуратуре сплошь " черные". Какое может тут быть правосудие?