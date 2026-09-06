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«Самый гуманный?»: Суд вынес приговор четырём мигрантам, забившим насмерть 20-летнего футболиста. Справедливо?

«Самый гуманный?»: Суд вынес приговор четырём мигрантам, забившим насмерть 20-летнего футболиста. Справедливо?

Понятие правосудия очень редко ассоциируется у людей с понятием справедливости, зато гуманность суда известна всему миру.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Семенова
Ольга Семенова

По телевизору смотришь, трубят, что мы едины. С кем едины ? Получается партии и правительство едины с мигрантами- убийцами., если они отделываются лёгким испугом ? Они ещё сколько раз будут перетягивать на себя заботу наших судов. А хорошего парня, НАШЕГО парня НЕТ, у родителей сына нет, у девушки не будет мужа, наша страна из-за таких убийц не поднимет рождаемость НАШИХ детей. Скоро из-за таких ..... не будет ничего НАШЕГО.

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Светлана Япрынцева
Светлана Япрынцева

Смерть за смерть, Убили пусть тоже это получают. Не зависимо какой национальности. Тогда бы боялись. А так другие видят, и продолжается этот беспредел. А так то посмотреть, все эти т..и призывного возраста, если у них уже есть гражданство, почему они не на СВО, а ходят табунами когда наши защищают нашу родину и нас? Получил гражданство или вырос до военнообязанного- всех на СВО, доказывать лояльность за свое гражданство, либо лишать гражданства и на историческую родину поднимать там экономику.