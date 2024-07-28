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«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей». Американская компания C Spire отзывает рекламу с Олимпиады в Париже

С Spire – телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в штате Миссисипи – выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады, которая прошла 26 июля.

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