«Нас шокировала насмешка над Тайной вечерей». Американская компания C Spire отзывает рекламу с Олимпиады в Париже

С Spire – телекоммуникационная компания со штаб-квартирой в штате Миссисипи – выразила возмущение церемонией открытия Олимпиады, которая прошла 26 июля.
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