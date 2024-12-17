В Австралии директор зоопарка в костюме страуса убегала от сотрудников

В Австралии директор зоопарка города Рокгемптон в штате Квинсленд Лиз Беллуорд переоделась в костюм страуса и сымитировала побег из вольера, устроив для сотрудников неожиданные учения по поимке сбежавших животных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии