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В Австралии директор зоопарка в костюме страуса убегала от сотрудников

В Австралии директор зоопарка в костюме страуса убегала от сотрудников

В Австралии директор зоопарка города Рокгемптон в штате Квинсленд Лиз Беллуорд переоделась в костюм страуса и сымитировала побег из вольера, устроив для сотрудников неожиданные учения по поимке сбежавших животных.

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