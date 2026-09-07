МО: расчеты "Гераней" ударили по ж/д составам ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты беспилотников «Герань-4 сикер» нанесли удары по железнодорожным составам Вооруженных сил Украины (ВСУ), используемых для доставки грузов военного назначения, в том числе дронов иностранного производства и их комплектующих, в районе населенного пункта Вишневое Днепропетровской области Украины.