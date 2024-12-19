Фургон знаменитой российской актрисы провалился в пропасть – ЧП на съемках

Фургон актрисы Старшенбаум провалился в пропасть! Фанаты звезды в шоке.Во время съемок второго сезона популярного телепроекта "Фишер" в Абхазии произошел трагический инцидент – фургон популярной российской артистки Ирины Старшенбаум сорвался в пропасть.
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