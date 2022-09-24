ИЗВЕСТИЯ iz

6 597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

МИД РФ назвал слова Борреля о «трибунале» над россиянами конфронтационными

МИД РФ назвал слова Борреля о «трибунале» над россиянами конфронтационными

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о «трибунале» над россиянами, назвав их «конфронтационными» и «непрофессиональными», а также не имеющими ничего общего с дипломатией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх