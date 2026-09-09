Переменная облачность ожидается в столичном регионе 9 сентября

В среду, 9 сентября, в столице потеплеет до 20–22 градусов, а в Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов выше нуля.
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