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МОСИНФОРМ

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Переменная облачность ожидается в столичном регионе 9 сентября

Переменная облачность ожидается в столичном регионе 9 сентября

В среду, 9 сентября, в столице потеплеет до 20–22 градусов, а в Подмосковье ожидается от 18 до 23 градусов выше нуля.

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