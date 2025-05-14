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Московский комсомолец в Израиле

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Техноблог от МК в Израиле

Техноблог от МК в Израиле

Приветствую, мои дорогие технофилы и яблокоманы! С вами ваш любимый технический острослов, и сегодня мы поговорим о новом iPhone 17 Air — устройстве, которое Apple, похоже, создавала с мыслью: "А давайте сделаем смартфон, который 90% людей не должны покупать!"ДИЕТА ДОВЕЛА ДО ИСТОЩЕНИЯСогласно свежей информации с 9to5Mac, новый iPhone 17 Air будет настолько тонким, что ему впору сниматься в рекламе средств для похудения .

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