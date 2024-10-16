В здоровом мозге обнаружили бактерии

Исследователи Университета Нью-Мексико обнаружили бактерии в здоровом мозге лососевых рыб. Это открытие, результаты которого опубликованы в Science Advances, может дать важные данные для дальнейшего изучения болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний у людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии