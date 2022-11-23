Uspei.com

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Не пора ли прикрыть бизнес этого хитрожопого индуса в России ?Жена  крутит  делишки в нашей стране, а мы опять ни хре...Представитель пре...
  • Степан Капуста
    Ага, давайте, эстонцы, меняйте русских на украинцев. А русские пусть переезжают в Россию.Для продления ста...
  • Vsevolod
    “на дурачков нельзя обижаться”. На них не обижаться надо, а бить нещадно, пока не поумнеют. А если не поумнеют, то ещ...“Глупый мальчик и...

“Старше Эдды”: российские военные уничтожили около 12 боевиков ВСУ на квадроциклах

“Старше Эдды”: российские военные уничтожили около 12 боевиков ВСУ на квадроциклах

Несколько дней назад российские военные уничтожили группу бойцов украинской армии на линии фронта в районе Сватово, которые передвигались на нескольких вездеходах “с треугольными гусеницами”.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх