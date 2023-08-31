Казахские акыны очень любят петь, они поют о том, что видят. Главное — не попасть с акыном в баню… Европейцы начали беспокоиться о планах России изменить логистические маршруты.
Зерно мое или Казахстан обойдется?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элла
Наконец-то Россия "созрела" для отстаивания своих национальных интересов! А то на все эти окраины работали и никто из них по-достоинству это не оценил. Пусть теперь сами решают свои вопросы. Казахи 30 лет из-за своей жадности не хотели решать вопрос с опреснением воды, а весь Израиль полностью пользуется только такой водой. Привыкли , со времён СССР, тянуть всё с России. ХВАТИТ, НАДОЕЛО!
Ответить
7 час.
Лидия
Алтай в восторге и жаждет заработать, пусть лучше наши заработают, чем другие, непонятно дружеские или нет, государства.
Ответить
6 час.
vab56 Береснев
казахи заезжают в соседние области и скупают зерно, дают фермерам больше чем наши, вопрос, кому фермер продаст зерно? тем кто больше даст, т.е казахам
Ответить
2 час.
Свежие комментарии