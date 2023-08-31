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Зерно мое или Казахстан обойдется?

Зерно мое или Казахстан обойдется?

Казахские акыны очень любят петь, они поют о том, что видят. Главное — не попасть с акыном в баню… Европейцы начали беспокоиться о планах России изменить логистические маршруты.

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Комментарии
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Элла
Наконец-то Россия &quot;созрела&quot; для отстаивания своих национальных интересов! А то на все эти окраины работали и никто из них по-достоинству это не оценил. Пусть теперь сами решают свои вопросы. Казахи 30 лет из-за своей жадности не хотели решать вопрос с опреснением воды, а весь Израиль полностью пользуется только такой водой. Привыкли , со времён СССР, тянуть  всё с России. ХВАТИТ, НАДОЕЛО!
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7 час.
Лидия
Алтай в восторге и жаждет заработать, пусть лучше наши заработают, чем другие, непонятно дружеские или нет, государства.
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6 час.
vab56 Береснев
казахи заезжают в соседние области и скупают зерно, дают фермерам больше чем наши, вопрос, кому фермер продаст зерно? тем кто больше даст, т.е казахам
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2 час.

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