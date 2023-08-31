Зерно мое или Казахстан обойдется?

Элла

Наконец-то Россия "созрела" для отстаивания своих национальных интересов! А то на все эти окраины работали и никто из них по-достоинству это не оценил. Пусть теперь сами решают свои вопросы. Казахи 30 лет из-за своей жадности не хотели решать вопрос с опреснением воды, а весь Израиль полностью пользуется только такой водой. Привыкли , со времён СССР, тянуть всё с России. ХВАТИТ, НАДОЕЛО!