В центре Казани ограничат движение в связи с проведением крестного хода

В Казани 4 ноября пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. В связи с этим будет временно ограничено движение на нескольких улицах, следует из постановления исполкома Казани.
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