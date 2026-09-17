Потусторонние страшные переписки

Сообщение без отправителя В тот вечер Лера задержалась в редакции почти до полуночи. За окном шел мокрый снег, редкие машины шипели колесами по темной улице, а стекла старого здания дрожали от ветра.
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