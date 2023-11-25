Новак обсудил партнерство по поставкам газа с главой Минэнерго Турции

пресс-служба правительства России В Анкаре вице-премьер России Александр Новак провел с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром переговоры, посвященные энергетическому сотрудничеству.
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