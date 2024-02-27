Депутаты Госдумы предложили разрешить тратить маткапитал на лекарства

Депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект, согласно которому родители смогут покупать лекарства для детей и оплачивать медуслуги средствами маткапитала.
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