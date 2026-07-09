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Ямаль об Альваресе: «Он отлично подходит под стиль «Барсы» – надеюсь, трансфер состоится. Это классный игрок, которого все хотели бы видеть у себя»

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о потенциальном трансфере Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

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