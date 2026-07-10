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Газета.ру

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"Ъ": российское базовое моторное масло стало дефицитным

"Ъ": российское базовое моторное масло стало дефицитным

В России наметился дефицит базового моторного масла у некоторых отечественных производителей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на генерального директора сети СТО и магазинов "Кореана" и "Китаяна" Михаила Мартынова.

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