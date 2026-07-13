Инженеры MIT увеличили ресурс синих квантовых точек в 5000 раз

Квантовые точки — частицы размером всего несколько нанометров. Они излучают свет строго определенной длины волны, которая зависит от их размера: более крупные точки дают красный свет, более мелкие — синий.
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