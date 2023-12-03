В Молдове отмечается Международный день людей с ограниченными возможностями

Люди, признанные инвалидами, составляют 6 процентов населения, постоянно проживающего в Молдове. Такие данные представило Национальное бюро статистики по случаю празднования сегодня Международного дня людей с ограниченными возможностями, сообщает МОЛДПРЕС.
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