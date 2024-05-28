2 млрд рублей будет выделено на возведение новой школы в Алтуховке

Василий Анохин обсудил реализацию важного социального проекта с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым Строительство новой школы в микрорайоне Алтуховка планируется осуществить в рамках федеральной программы, разрабатываемой по поручению президента России.
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