Владимир Путин поблагодарил женщин — участниц СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность женщинам, принимающим участие в особой военной операции, подчеркнув, что на линии соприкосновения находятся множество женщин военнослужащих и медиков.
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