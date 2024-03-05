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Общественная служба новостей

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Владимир Путин поблагодарил женщин — участниц СВО

Владимир Путин поблагодарил женщин — участниц СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность женщинам, принимающим участие в особой военной операции, подчеркнув, что на линии соприкосновения находятся множество женщин военнослужащих и медиков.

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