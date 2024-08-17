Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Мой ник тоже настоящий и всем известный, если не дураки или не ленятся. Армия это армия, а руководство ею - как и во ...Погибли все: Унич...
  • Галина
    Юсин еще тот гад.Колонны врага гор...
  • Галина
    Я сама решу что писать, тем более, что Армия мне знакома не понаслышке, и в чем надо я разбираюсь.Погибли все: Унич...

Массовое уничтожение ВСУ под Курском испугало Вашингтон

Массовое уничтожение ВСУ под Курском испугало Вашингтон

 Вчера 42K прочитали ВСУ несут огромные потери в человеческих и военно-технических ресурсах в Курской области, и Запад уже не поможет Киеву их восполнить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх