Вчера 42K прочитали ВСУ несут огромные потери в человеческих и военно-технических ресурсах в Курской области, и Запад уже не поможет Киеву их восполнить, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.